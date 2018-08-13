"Бавария" может потерять из-за травмы основного игрока



Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал о травме защитника Давида Алабы, которую он получил в матче с "Айнтрахтом" (5:0) в матче Суперкубка Германии.

"Травма Алабы это худшая новость дня. Пока мы не знаем, насколько серьезное его повреждение. Он получил удар в колено, надеюсь, что это просто ушиб. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование", - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

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