"Бавария" может потерять из-за травмы основного игрока

Теги бавария мюнхеннико ковачдавид алаба

"Бавария" может потерять из-за травмы основного игрока
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал о травме защитника Давида Алабы, которую он получил в матче с "Айнтрахтом" (5:0) в матче Суперкубка Германии.

"Травма Алабы это худшая новость дня. Пока мы не знаем, насколько серьезное его повреждение. Он получил удар в колено, надеюсь, что это просто ушиб. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование", - приводит слова Ковача официальный сайт клуба. 

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