"Бавария" может потратить порядка 100 миллионов евро на потенциальную замену Левановски
Мюнхенская "Бавария" может потратить порядка 100 миллионов евро на потенциальную замену своему ведущему бомбардиру Роберту Левановски.
Как информирует CalcioMercato, чемпион Германии заинтересовался форвардом миланского "Интера" Мауро Икарди. В "Баварии" будут готовы рассмотреть вариант с приобретением аргентинца, если клуб решит расстаться с польским нападающим.
Напомним, Хайнкес не будет подписывать с "Баварией" новый контракт. | soccernews.ru
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ПСЖ - "Труа" - 2:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|13
|29
|2
|РБ Лейпциг
|13
|26
|3
|Шальке
|13
|24
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|21
|6
|Байер Леверкузен
|13
|20
|7
|Хоффенхайм
|13
|20
|8
|Аугсбург
|13
|19
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|13
|19
|10
|Ганновер 96
|13
|19
|11
|Герта
|13
|17
|12
|Штутгарт
|13
|17
|13
|Майнц 05
|13
|15
|14
|Вольфсбург
|13
|14
|15
|Гамбург
|13
|13
|16
|Фрайбург
|13
|11
|17
|Вердер Бремен
|13
|8
|18
|Кельн
|13
|2