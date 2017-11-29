"Бавария" может потратить порядка 100 миллионов евро на потенциальную замену Левановски

Мюнхенская "Бавария" может потратить порядка 100 миллионов евро на потенциальную замену своему ведущему бомбардиру Роберту Левановски.

Как информирует CalcioMercato, чемпион Германии заинтересовался форвардом миланского "Интера" Мауро Икарди. В "Баварии" будут готовы рассмотреть вариант с приобретением аргентинца, если клуб решит расстаться с польским нападающим.

Напомним, Хайнкес не будет подписывать с "Баварией" новый контракт. | soccernews.ru