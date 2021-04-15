"Бавария" может пригласить Аллегри

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"Бавария" может пригласить Аллегри Фото: твиттер Italian Football TV

"Бавария" начала искать нового тренера на случай ухода Ханс-Дитера Флика.

Как сообщает журналист Николо Скира, главным кандидатом является тренер "РБ Лейпцига" Юлиан Нагельсманн.

Однако мюнхенский клуб проявляет интерес бывшему тренеру "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, который с мая 2019 года находится без работы.

Ранее сообщалось, что Флик может покинуть "Баварию" ради сборной Германии.

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