"Бавария" может пригласить Алонсо на пост главного тренера
"Бавария" проявляет интерес к тренеру второй команды "Реала Сосьедад" Хаби Алонсо, сообщает The Athletic.
По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает кандидатуру испанского специалиста в качестве одного из претендентов на пост главного тренера. Также мюнхенцы интересуются Жозе Моуринью (безработный), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Томасом Тухелем (ПСЖ).
Напомним, что "Бавария" осталась без главного тренера после отставки Нико Ковача. После 11 туров клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|25
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Фрайбург
|11
|21
|5
|Хоффенхайм
|11
|20
|6
|Боруссия Дортмунд
|11
|19
|7
|Шальке
|11
|19
|8
|Байер Леверкузен
|11
|18
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|17
|10
|Вольфсбург
|11
|17
|11
|Унион Берлин
|11
|13
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|11
|11
|14
|Вердер Бремен
|11
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|11
|4