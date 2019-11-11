"Бавария" может пригласить Алонсо на пост главного тренера

"Бавария" проявляет интерес к тренеру второй команды "Реала Сосьедад" Хаби Алонсо, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает кандидатуру испанского специалиста в качестве одного из претендентов на пост главного тренера. Также мюнхенцы интересуются Жозе Моуринью (безработный), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Томасом Тухелем (ПСЖ).

Напомним, что "Бавария" осталась без главного тренера после отставки Нико Ковача. После 11 туров клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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