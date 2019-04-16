"Бавария" может пригласить Конте



"Бавария" проявляет интерес к итальянскому тренеру Антонио Конте, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает кандидатуру итальянца в качестве возможной замены Нико Ковачу, который, по всей видимости, будет отправлен в отставку.

Напомним, что Конте является безработным с июня прошлого года, когда он был уволен из "Челси".

В данный момент "Бавария" лидирует в Бундеслиге, но при этом клуб вылетел из Лиги Чемпионов.

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