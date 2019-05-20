"Бавария" может продать Боатенга в "Интер" за 20 миллионов евро

"Бавария" готова расстаться с защитником Джеромом Боатенгом, которым интересуется "Интер", сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб оценивает футболиста в 20 миллионов евро, так как тренерский штаб более не нуждается в его услугах.

В нынешнем сезоне 30-летний Боатенг провел за "Баварию" 28 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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