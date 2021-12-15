"Бавария" может продать Левандовски ради Холанда

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"Бавария" может продать Левандовски ради Холанда

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" может продать польского нападающего Роберта Левандовски ради приобретения норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Bild.

По сведениям источника, "Бавария" готова продать Левандовски за 60 миллионов евро, а трансфер Холанда обойдется в 75 миллионов евро. Впрочем, проблемой при трансфере норвежца могут стать требования его агента Мино Райолы по комиссии и зарплате для форварда.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел 24 матча и забил 29 голов. На счету 2 1-летнего Холанда 17 забитых мячей в 14 поединках.

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