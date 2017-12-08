"Бавария" может продлить контракт с Хайнкесом

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"Бавария" может продлить контракт с Хайнкесом

Юпп Хайнкес может остаться главным тренером "Баварии" и после окончания нынешнего сезона, сообщает Kicker.de.

По сведениям издания, мюнхенский клуб намерен продлить контракт со специалистом, который истекает летом 2017 года.

Ранее сообщалось, что "Баварии" предложили кандидатуру наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки.

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