"Бавария" может удержать часть зарплаты Киммиха из-за его отказа от вакцинации

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"Бавария" может удержать часть зарплаты Киммиха из-за его отказа от вакцинации

Фото инстаграм Йозуа Киммиха

"Бавария" рассматривает возможность наказать полузащитника Йозуа Киммиха, сообщает Bild.

По информации источника, клуб имеет право удержать часть зарплаты футболиста из-за его отказа от вакцинации.

Непривитый Киммих находится на карантине из-за того, что контактировал с Никласом Зюле, который заразился коронавирусом.

Согласно новым законам в Германии, работодатель может не выплачивать деньги за период отсутствия сотрудника, не захотевшего вакцинироваться.

Если самоизоляция хавбека займёт неделю, то "Бавария" вправе сэкономить 384 тысячи евро.

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