"Бавария" может удержать часть зарплаты Киммиха из-за его отказа от вакцинации
"Бавария" рассматривает возможность наказать полузащитника Йозуа Киммиха, сообщает Bild.
По информации источника, клуб имеет право удержать часть зарплаты футболиста из-за его отказа от вакцинации.
Непривитый Киммих находится на карантине из-за того, что контактировал с Никласом Зюле, который заразился коронавирусом.
Согласно новым законам в Германии, работодатель может не выплачивать деньги за период отсутствия сотрудника, не захотевшего вакцинироваться.
Если самоизоляция хавбека займёт неделю, то "Бавария" вправе сэкономить 384 тысячи евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20