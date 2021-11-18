"Бавария" может удвоить оклад Рюдигера

Теги бавария мюнхенчелсиантонио рюдигерреал мадрид

"Бавария" может удвоить оклад РюдигераФото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в подписании защитника сборной Германии и "Челси" Антонио Рюдигера, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild

По информации источника, "звезда юга" может сделать немецкому футболисту предложение с окладом в размере 12 миллионов евро в год, что в два раза больше, чем он зарабатывает в "Челси" в данный момент.

Отмечается. что "Бавария" уже контактировала с представителем и братом футболиста Саром Сенези.

Однако, как отмечается, сам Рюдигер хотел бы остаться в "Челси", но для этого лондонскому клубу необходимо увеличить оклад немца.

Ранее сообщалось, что одним из фаворитом на подписание игрока является еще и "Реал Мадрид", который также планирует усилить линию обороны следующим летом.

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