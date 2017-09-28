"Бавария" может уволить Анчелотти
Руководство "Баварии" рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Карло Анчелотти, сообщает Bild.
По сведениям издания, вопрос о будущем итальянского наставника будет решаться сегодня вечером на экстренном собрании, после того, как все представители клуба вернутся из Парижа с матча Лиги Чемпионов против ПСЖ.
В случае отставки Анчелотти временно исполняющим обязанности главного тренера может стать его ассистент Вилли Саньоль.
Не пропустите: Роббен отказался отвечать на вопрос о доверии Анчелотти. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|16
|2
|Хоффенхайм
|6
|14
|3
|Бавария Мюнхен
|6
|13
|4
|Ганновер 96
|6
|12
|5
|Аугсбург
|6
|11
|6
|РБ Лейпциг
|6
|10
|7
|Шальке
|6
|9
|8
|Герта
|6
|8
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|8
|10
|Байер Леверкузен
|6
|7
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|7
|12
|Штутгарт
|6
|7
|13
|Вольфсбург
|6
|6
|14
|Майнц 05
|6
|6
|15
|Гамбург
|6
|6
|16
|Фрайбург
|6
|4
|17
|Вердер Бремен
|6
|3
|18
|Кельн
|6
|1