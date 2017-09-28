"Бавария" может уволить Анчелотти

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"Бавария" может уволить Анчелотти

Руководство "Баварии" рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Карло Анчелотти, сообщает Bild.

По сведениям издания, вопрос о будущем итальянского наставника будет решаться сегодня вечером на экстренном собрании, после того, как все представители клуба вернутся из Парижа с матча Лиги Чемпионов против ПСЖ.

В случае отставки Анчелотти временно исполняющим обязанности главного тренера может стать его ассистент Вилли Саньоль.

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