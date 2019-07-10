"Бавария" может вернуть Манджукича

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"Бавария" может вернуть Манджукича

Этим летом нападающий Марио Манджукич может перейти из "Ювентуса" в "Баварию", сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб всерьёз рассматривает вариант с возвращением 33-летнего хорвата.

Тренерский штаб "ротен" считает, что Манджукич не только сможет стать идеальным дублёром для Роберта Левандовски, но и добавит вариативности на флангах атаки.

Опытный форвард выступал за "Баварию" с 2012 по 2014 год, после чего ушёл в "Атлетико", а ещё через сезон оказался в "Ювентусе".

Рыночная стоимость Манджукича - 18 миллионов евро. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до лета 2021 года.

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