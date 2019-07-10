"Бавария" может вернуть Манджукича
Этим летом нападающий Марио Манджукич может перейти из "Ювентуса" в "Баварию", сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, мюнхенский клуб всерьёз рассматривает вариант с возвращением 33-летнего хорвата.
Тренерский штаб "ротен" считает, что Манджукич не только сможет стать идеальным дублёром для Роберта Левандовски, но и добавит вариативности на флангах атаки.
Опытный форвард выступал за "Баварию" с 2012 по 2014 год, после чего ушёл в "Атлетико", а ещё через сезон оказался в "Ювентусе".
Рыночная стоимость Манджукича - 18 миллионов евро. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19