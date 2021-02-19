"Бавария" может всем составом отправится на карантин из-за коронавируса

Матч "Баварии" против "Лацио" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов находится под угрозой срыва.

По сведениям Sportschau, органы здравоохранения Мюнхена проводят проверку клуба из-за нескольких случаев заражений коронавирусом.

Отмечается, что проверка может завершиться тем, что "Баварию" всем составом отправят на карантин. Ранее заболевание было обнаружено у Томаса Мюллера и Бенжамена Павара.

20 февраля "Баварию" ожидает матч с "Айнтрахтом" в Бундеслиге, а 23 февраля - против "Лацио" в ЛЧ.

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