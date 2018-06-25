"Бавария" может выкупить контракт Хамеса, чтобы затем продать его подороже

Теги бавария мюнхенхамес родригесреал мадриднико ковач

"Бавария" может выкупить контракт Хамеса, чтобы затем продать его подорожеМюнхенская "Бавария" может выкупить контракт полузащитника Хамеса Родригеса у мадридского "Реала", чтобы затем продать его подороже.

Так, по сведениям испанской прессы, будущее колумбийца в стане чемпионов Германии из-за прихода в клуб нового главного тренера в лице Нико Ковача пока остается неясным. Поэтому не исключен вариант, при котором немецкий гранд приобретет права на 26-летнего хавбека за 42 миллиона евро, чтобы впоследствии продать его за минимум вдвое большую сумму.

Напомним, "Реал" предложил "Баварии" обмен своими игроками. | soccernews.ru

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