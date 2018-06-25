"Бавария" может выкупить контракт Хамеса, чтобы затем продать его подороже

Мюнхенская "Бавария" может выкупить контракт полузащитника Хамеса Родригеса у мадридского "Реала", чтобы затем продать его подороже.

Так, по сведениям испанской прессы, будущее колумбийца в стане чемпионов Германии из-за прихода в клуб нового главного тренера в лице Нико Ковача пока остается неясным. Поэтому не исключен вариант, при котором немецкий гранд приобретет права на 26-летнего хавбека за 42 миллиона евро, чтобы впоследствии продать его за минимум вдвое большую сумму.

Напомним, "Реал" предложил "Баварии" обмен своими игроками. | soccernews.ru