"Бавария" может выкупить Коутиньо, но при одном условии

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"Бавария" может выкупить Коутиньо, но при одном условии

"Бавария" пока не отказалась окончательно от выкупа у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо.

Сообщается, что бразилец счастлив в мюнхенском клубе и хотел бы остаться, а тренерский штаб команды высоко оценивает игровые качества хавбека.

Впрочем, сделка возможна только в случае серьёзных уступок со стороны "сине-гранатовых". Если каталонцы дадут хорошую скидку, то "ротен" могут подписать игрока на постоянной основе.

В составе "Баварии" Коутиньо забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 32 матчах. Сейчас он восстанавливается после операции на правом голеностопе.

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