"Бавария" может заплатить 50 миллионов евро за хорватского форварда

Теги бавария мюнхенхоффенхаймандрей крамарич

"Бавария" может заплатить 50 миллионов евро за хорватского форварда

"Бавария" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Хоффенхайма" Андрею Крамаричу, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, мюнхенский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Деревенские" не прочь продать игрока, но хотят получить за него не менее 50 миллионов евро. Также на форварда претендует "Ньюкасл".

В минувшем сезоне 27-летний Крамарич провел за "Хоффенхайм" 42 матча и забил 13 голов.

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