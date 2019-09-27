"Бавария" может зимой возобновить переговоры о трансфере Сане

Президент "Баварии" Ули Хенесс допустил, что мюнхенский клуб вновь попытается купить вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане уже во время зимнего трансферного окна.

"Нужно подождать и посмотреть, как будет идти его восстановление. В январе или феврале новое руководство клуба обдумает дальнейший план", - цитирует Хенесса Bleacher Report.

Напомним, что "Бавария" активно вела переговоры о приобретении полузащитника "горожан" минувшим летом, но сделка сорвалась из-за тяжёлой травмы игрока.

Сане получил повреждение крестообразной связки правого колена в начале августа. Его возвращение в строй возможно не ранее февраля следующего года.

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