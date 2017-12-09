"Бавария" на 83% обеспечила себе чемпионский титул

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"Бавария" на 83% обеспечила себе чемпионский титул

Благодаря победе над "Айнтрахтом" в матче 15-го тура чемпионата Германии "Бавария" досрочно выиграла первый круг первенства.

Как сообщает Gracenote Live, мюнхенская команда в 23-й раз финишировала на вершине таблицы по итогам первой половины Бундеслиги, в 19 раз после этого она становилась чемпионом.

Таким образом, согласно вышеуказанной статистике, "Бавария" на 82,6 процента обеспечила себе чемпионский титул. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 15 27
3 Шальке 15 26
4 Боруссия Менхенгладбах 15 25
5 Байер Леверкузен 15 24
6 Хоффенхайм 14 23
7 Боруссия Дортмунд 15 22
8 Аугсбург 14 22
9 Айнтрахт Франкфурт 15 22
10 Ганновер 96 14 19
11 Вольфсбург 15 18
12 Герта 14 17
13 Штутгарт 15 17
14 Майнц 05 15 16
15 Гамбург 15 15
16 Вердер Бремен 15 14
17 Фрайбург 14 12
18 Кельн 14 3
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