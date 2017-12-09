"Бавария" на 83% обеспечила себе чемпионский титул

Благодаря победе над "Айнтрахтом" в матче 15-го тура чемпионата Германии "Бавария" досрочно выиграла первый круг первенства.

Как сообщает Gracenote Live, мюнхенская команда в 23-й раз финишировала на вершине таблицы по итогам первой половины Бундеслиги, в 19 раз после этого она становилась чемпионом.

Таким образом, согласно вышеуказанной статистике, "Бавария" на 82,6 процента обеспечила себе чемпионский титул. | http://soccernews.ru