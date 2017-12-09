"Бавария" на 83% обеспечила себе чемпионский титул
Благодаря победе над "Айнтрахтом" в матче 15-го тура чемпионата Германии "Бавария" досрочно выиграла первый круг первенства.
Как сообщает Gracenote Live, мюнхенская команда в 23-й раз финишировала на вершине таблицы по итогам первой половины Бундеслиги, в 19 раз после этого она становилась чемпионом.
Таким образом, согласно вышеуказанной статистике, "Бавария" на 82,6 процента обеспечила себе чемпионский титул. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|15
|35
|2
|РБ Лейпциг
|15
|27
|3
|Шальке
|15
|26
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|15
|25
|5
|Байер Леверкузен
|15
|24
|6
|Хоффенхайм
|14
|23
|7
|Боруссия Дортмунд
|15
|22
|8
|Аугсбург
|14
|22
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|15
|22
|10
|Ганновер 96
|14
|19
|11
|Вольфсбург
|15
|18
|12
|Герта
|14
|17
|13
|Штутгарт
|15
|17
|14
|Майнц 05
|15
|16
|15
|Гамбург
|15
|15
|16
|Вердер Бремен
|15
|14
|17
|Фрайбург
|14
|12
|18
|Кельн
|14
|3