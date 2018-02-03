"Бавария" на классе обыграла "Майнц", решив исход матча еще до перерыва

В субботней программе двадцать первого тура немецкой Бундеслиги выделялась встреча на "Опель Арене", куда в гости к "Майнцу" приехал действующий чемпион Германии – мюнхенская "Бавария". Последние пять матчей этих соперников в Майнце заканчивались в пользу гостей. И на повестке дня был один вопрос: смогут ли "карнавальники" наконец-то дать бой гранду?

Сразу отметим, что Юпп Хайнкес, мягко говоря, удивил стартовым составом "Баварии", оставив в запасе Алабу, Киммиха, Роббена и Левандовски. Сандро Шварц в большинстве своем выпустил ожидаемый состав. Разве что выход шведа Робина Куайсона читался в старте, но нападающий "Майнца" остался на скамейке. Его наставник хозяев поля выпустит в перерыве, отчасти признав свою ошибку. Да и деваться "карнавальникам" было некуда. После 45 минут игры они "горели" со счетом 0:2.

Что же касается непосредственно событий первой половины матча, то первый же удар в створ оказался голевым. И состоялся он только на 33-й минуте. До этого наблюдалось много борьбы на поле, в которой "Бавария" нисколько не превосходила соперника. Также команды обменялись хорошими дальними ударами в исполнении Толиссо и Максима, но в обоих случаях мяч полетел немного выше цели.

На 33-й минуте мюнхенцы заработали угловой. Последовала подача на ближнюю штангу, где защитник "Майнца" не лучшим образом обработал мяч, и сфера выкатилась прямо на ногу Рибери. Франк же в касание пробил в дальний угол, открыв счет в матче – 0:1.

Что интересно, гол ни сколько не изменил рисунок игры. Хозяева поля продолжали гнуть свою линию, пытаясь прорваться к воротам Ульрайха, а мюнхенцы довольно успешно защищались. И тем неожиданнее в самом конце тайма "Бавария" удвоила свое преимущество в счете. Прошла атака гостей по левому флангу, Толиссо выполнил шикарный перевод на дальнюю штангу, где совсем один оказался Хамес, который принял мяч на грудь, а вторым касанием уложил его под ближнюю штангу – 0:2.

Перерыв явно пошел на пользу обеим командам, и едва началась вторая половина встречи, как соперники принялись создавать голевые моменты. Почин остался за "Баварией". Сначала Хамес вывел Вагнера на ударную позицию, но после удара Сандро блестяще сыграл Центнер. А в следующей атаке мюнхенцы как на тренировке разыграли треугольник в штрафной "карнавальников", но завершающий удар Толиссо принял на себя кто-то из защитников "Майнца".

Хозяева поля решили не отставать от соперника, и вскоре создали свой убойный момент. Отскочил мяч на правый край штрафной, откуда Донати выдал шикарный пас под удар Куайсону, а тот целил под перекладину, но Ульрайх в отчаянном прыжке перевел мяч за лицевую. А едва "карнавальники" подали угловой, как упустили стремительный выпад "Баварии", в результате которого Рибери вышел фактически один на один с голкипером "Майнца", но пытаясь того обыграть, отпустил мяч от себя и шанс был упущен.

Как оказалось, одна из последних возможностей переломить ход матча у хозяев поля была на 62-й минуте. Хорошая подача со стандарта вышла у "Майнца", мяч дошел точно до Диалло, который с линии вратарской пробивал, казалось бы, наверняка, но угодил в ногу Хуммельсу.

Где-то с середины тайма скорости в игре значительно упали, и стала ощущаться усталость в действиях игроков обеих команд. Вполне нормально, что "Бавария" сосредоточилась на контроле мяча, не особо давая сопернику разбежаться. До конца матча команды обменялись по одному опасному эпизоду. У гостей мог забить Мюллер, но не реализовал чистейший выход один на один. А в составе "Майнца" отличную возможность упустил Куайсон. Робин вошел в штрафную и пробивал в дальний угол, но совсем немного не попал в створ.

Таким образом, счет так и не изменился, и три очка снова уехали в Мюнхен.

"Майнц 05" – "Бавария" – 0:2

Голы: Рибери, 33 – 0:1. Хамес, 44 – 0:2.

"Майнц 05": Центнер, Гбамен, Хак, Диалло, Белл, Хольтманн (Берггрен, 73), Донати, Латца, Эцтунали (Куайсон, 46), Максим (Сердар, 57), Муто.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Бернат, Боатенг, Хуммельс, Руди (Алаба, 70), Толиссо, Хамес, Рибери (Коман, 82), Мюллер, Вагнер (Левандовски, 63).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Майнц 05" – "Бавария" – 0:2 (обзор)