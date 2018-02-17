"Бавария" на последних минутах вырвала победу над "Вольфсбургом"
"Бавария" в 23 туре Бундеслиги встретилась с одним из аутсайдеров чемпионата "Вольфсбургом", однако "волки", которые уже отбирали очки на "Альянц Арене", намеревались дать бой фавориту и на своем поле.
"Бавария" активно начала встречу, но уже на 8 минуте пропустила гол в свои ворота. "Вольфсбург" разыграл угловой, затем Малли навесил на Дидави, тот выиграл борьбу у Берната и вколотил мяч в сетку.
После забитого гола хозяева поля всей командой отошли назад, а "Бавария" завладела инициативой, начав осаду ворот "Вольфсбурга". Долгое время моментов у ворот не было, вспомнить можно разве что неплохой прострел Роббена, также игроки "Баварии" несколько раз пробивали по воротам, но в створ попасть не удавалось. "Вольфсбург", в свою очередь, считанное количество раз переходит центр поля, сосредоточившись на удержании счёта.
"Бавария" провалила первый тайм, но затем активизировалась во втором. В самом начале второй половины гости заработали пенальти: Кастельс отбил мяч перед собой после удара Алькантары, Толиссо шёл на добивание, но его уложил на газон Штеффен. К "точке" подошел Роббен, Арьен целил в левый угол, однако Кастельс угадал направление, отразив игровой снаряд в штангу.
Реабилитировался Роббен через десять минут, когда его навес нашел голову Вагнера, а Сандро точно пробил по воротам. Счет сравнялся, "Бавария" побежала добивать соперника. Вагнер за одну минуту упустил два выгодных момента, пробивая с ближней дистанции, а затем вместо него вышел Роберт Левандовски, которому на последней минуте было суждено принести мюнхенскому клубу победу. Роббен заработал очередной пенальти, а Роберт четко его реализовал.
"Бавария" провела не самую лучшую игру, однако снова победила. Уже совсем скоро мюнхенцы могут официально стать чемпионами.
"Вольфсбург" – "Бавария" 1:2
Голы: Дидави, 8 – 1:0; Вагнер, 64 – 1:1; Левандовски с пенальти, 90 – 1:2
"Вольфсбург": Кастельс, Юнг (Виллиам, 78), Брума, Кнохе, Иттер, Арнольд, Гилавоги, Стеффен (Осимхен, 84), Дидави, Малли, Ориги.
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Мартинес, Зюле, Бернат, Руди, Толиссо, Алькантара (Мюллер, 62), Роббен, Рибери (Алаба, 67), Вагнер (Левандовски, 79).
Нереализованный пенальти: Роббен, 55
Вячеслав Горбачев
Не пропустите: "Вольфсбург" – "Бавария" - 1:2 (обзор) | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|59
|2
|Байер Леверкузен
|23
|38
|3
|РБ Лейпциг
|22
|38
|4
|Боруссия Дортмунд
|22
|37
|5
|Шальке
|23
|37
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|36
|7
|Ганновер 96
|23
|32
|8
|Аугсбург
|22
|31
|9
|Хоффенхайм
|23
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|31
|11
|Герта
|23
|30
|12
|Фрайбург
|23
|28
|13
|Вольфсбург
|23
|24
|14
|Штутгарт
|22
|24
|15
|Вердер Бремен
|23
|23
|16
|Майнц 05
|23
|23
|17
|Гамбург
|23
|17
|18
|Кельн
|23
|14