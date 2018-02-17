"Бавария" на последних минутах вырвала победу над "Вольфсбургом"

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"Бавария" на последних минутах вырвала победу над "Вольфсбургом"

"Бавария" в 23 туре Бундеслиги встретилась с одним из аутсайдеров чемпионата "Вольфсбургом",  однако "волки", которые уже отбирали очки на "Альянц Арене", намеревались дать бой фавориту и на своем поле.

"Бавария" активно начала встречу, но уже на 8 минуте пропустила гол в свои ворота. "Вольфсбург" разыграл угловой, затем Малли навесил на Дидави, тот выиграл борьбу у Берната и вколотил мяч в сетку.

После забитого гола хозяева поля всей командой отошли назад, а "Бавария" завладела инициативой, начав осаду ворот "Вольфсбурга". Долгое время моментов у ворот не было, вспомнить можно разве что неплохой прострел Роббена, также игроки "Баварии" несколько раз пробивали по воротам, но в створ попасть не удавалось. "Вольфсбург", в свою очередь, считанное количество раз переходит центр поля, сосредоточившись на удержании счёта.

"Бавария" провалила первый тайм, но затем активизировалась во втором. В самом начале второй половины гости заработали пенальти: Кастельс отбил мяч перед собой  после удара Алькантары, Толиссо шёл на добивание, но его уложил на газон Штеффен. К "точке" подошел Роббен, Арьен целил в левый угол, однако Кастельс угадал направление, отразив игровой снаряд в штангу.

Реабилитировался Роббен через десять минут, когда его навес нашел голову Вагнера, а Сандро точно пробил по воротам. Счет сравнялся, "Бавария" побежала добивать соперника. Вагнер за одну минуту упустил два выгодных момента, пробивая с ближней дистанции, а затем вместо него вышел Роберт Левандовски, которому на последней минуте было суждено принести мюнхенскому клубу победу. Роббен заработал очередной пенальти, а Роберт четко его реализовал.

"Бавария" провела не самую лучшую игру, однако снова победила. Уже совсем скоро мюнхенцы могут официально стать чемпионами.

"Вольфсбург" – "Бавария" 1:2

Голы: Дидави, 8 – 1:0; Вагнер, 64 – 1:1; Левандовски с пенальти, 90 – 1:2

"Вольфсбург": Кастельс, Юнг (Виллиам, 78), Брума, Кнохе, Иттер, Арнольд, Гилавоги, Стеффен (Осимхен, 84), Дидави, Малли, Ориги.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Мартинес, Зюле, Бернат, Руди, Толиссо, Алькантара (Мюллер, 62), Роббен, Рибери (Алаба, 67), Вагнер (Левандовски, 79).

Нереализованный пенальти: Роббен, 55

Вячеслав Горбачев 

Не пропустите"Вольфсбург" – "Бавария" - 1:2 (обзор) | http://soccernews.ru

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