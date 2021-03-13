"Бавария" на выезде победила "Вердер"

Теги вердер бременбавария мюнхен

"Бавария" на выезде победила "Вердер"В Бремене подошел к концу матч 25-го тура Бундеслиги. "Вердер" принимал "Баварию" и уступил со счетом 1:3. Матч полностью прошел под диктовку гостей, которые уже в первом тайме сумели дважды поразить ворота соперника. Во второй половине встречи Роберт Левандовски смог пополнить свой бомбардирский счет, сделав счет 3:0. Единственный мяч хозяева смогли забить на 86-й минуте. "Бавария" набрала 58 очков и смогла временно оторваться от второго места на 5 баллов. У бременцев 30 очков и 12 место в турнирной таблице.

"Вердер" - "Бавария" 1:3 (0:2)

Голы: Горетцка, 22 - 0:2, Гнабри, 35 - 0:2, Левандовски, 67 - 0:3, Фюллькруг, 86 - 1:3

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие (Агу, 63), Мойсандер, Топрак, Гросс, Аугустинссон (Динкчи, 89), Мевальд (Велькович, 76), Рашица, Эггештайн (Фюллькруг, 63), Шмид (Битенкур, 64), Сарджент.

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Люка Эрнандес, Дэвис (Сарр, 84), Горетцка, Киммих (Рока, 79), Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 79), Гнабри (Сане, 79), Коман (Мусиала, 79). 

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