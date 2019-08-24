Хет-трик Левандовски принес "Баварии" победу над "Шальке"
В рамках 2-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" проиграл "Баварии".
"Шальке" - "Бавария" 0:3
Голы: Левандовски (пен), 20 - 0:1, Левандовски, 50 - 0:2, Левандовски, 75 - 0:3
"Шальке": Нюбель, Стамбули, Очипка, Настасич, Кенни, Маскарель (Сане, 59), Калиджури, Харит (Мерджан, 86), Маккенни, Раман (Кутуджу, 51), Бургшталлер.
"Бавария": Нойер, Киммих, Люка Эрнандес (Мартинес, 77), Зюле, Павар, Гнабри (Перишич, 57), Толиссо, Коман, Алаба, Левандовски, Мюллер (Коутиньо, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Фрайбург
|2
|6
|3
|Байер Леверкузен
|2
|6
|4
|Бавария Мюнхен
|2
|4
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|6
|РБ Лейпциг
|1
|3
|7
|Вольфсбург
|1
|3
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|3
|9
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|10
|Хоффенхайм
|2
|3
|11
|Герта
|1
|1
|12
|Шальке
|2
|1
|13
|Аугсбург
|2
|1
|14
|Унион Берлин
|2
|1
|15
|Падерборн
|2
|0
|16
|Вердер Бремен
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Майнц 05
|2
|0