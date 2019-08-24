Хет-трик Левандовски принес "Баварии" победу над "Шальке"

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Хет-трик Левандовски принес "Баварии" победу над "Шальке"

В рамках 2-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" проиграл "Баварии".

"Шальке" - "Бавария" 0:3

Голы: Левандовски (пен), 20 - 0:1, Левандовски, 50 - 0:2, Левандовски, 75 - 0:3

"Шальке": Нюбель, Стамбули, Очипка, Настасич, Кенни, Маскарель (Сане, 59), Калиджури, Харит (Мерджан, 86), Маккенни, Раман (Кутуджу, 51), Бургшталлер.

"Бавария": Нойер, Киммих, Люка Эрнандес (Мартинес, 77), Зюле, Павар, Гнабри (Перишич, 57), Толиссо, Коман, Алаба, Левандовски, Мюллер (Коутиньо, 57).  

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