"Бавария" на выезде уничтожила "Хоффенхайм"

В 24-м туре немецкой Бундеслиги "Бавария" разгромила "Хоффенхайм".

"Бавария" лидирует в чемпионате, опережая "РБ Лейпциг" на 4 очка.

Отметим, что матч был прерван из-за фанатов мюнхенского клуба. Они вывесили баннер с оскорблениями в адрес владельца "Хоффенхайма".

"Хоффенхайм" - "Бавария" 0:6

Голы: Гнабри, 2 - 0:1, Киммих, 7 - 0:2, Зиркзее, 15 - 0:3, Коутиньо, 33 - 0:4, Коутиньо, 47 - 0:5, Горетцка, 62 - 0:6

"Хоффенхайм": Бауманн, Цубер (Крамарич, 46), Нордтвейт, Хюбнер, Гриллич, Баумгартнер, Бруун Ларсен (Лукас Рибейро, 30), Сков, Бебу, Самассеку (Акпогума, 73), Руди.

"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Боатенг (Толиссо, 46), Киммих, Гнабри, Дэвис (Люка Эрнандес, 63), Коутиньо, Алькантара, Зиркзее, Мюллер (Горетцка, 56).

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