"Бавария" на выезде уничтожила "Хоффенхайм"
В 24-м туре немецкой Бундеслиги "Бавария" разгромила "Хоффенхайм".
"Бавария" лидирует в чемпионате, опережая "РБ Лейпциг" на 4 очка.
Отметим, что матч был прерван из-за фанатов мюнхенского клуба. Они вывесили баннер с оскорблениями в адрес владельца "Хоффенхайма".
"Хоффенхайм" - "Бавария" 0:6
Голы: Гнабри, 2 - 0:1, Киммих, 7 - 0:2, Зиркзее, 15 - 0:3, Коутиньо, 33 - 0:4, Коутиньо, 47 - 0:5, Горетцка, 62 - 0:6
"Хоффенхайм": Бауманн, Цубер (Крамарич, 46), Нордтвейт, Хюбнер, Гриллич, Баумгартнер, Бруун Ларсен (Лукас Рибейро, 30), Сков, Бебу, Самассеку (Акпогума, 73), Руди.
"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Боатенг (Толиссо, 46), Киммих, Гнабри, Дэвис (Люка Эрнандес, 63), Коутиньо, Алькантара, Зиркзее, Мюллер (Горетцка, 56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|49
|2
|РБ Лейпциг
|23
|48
|3
|Боруссия Дортмунд
|23
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|5
|Байер Леверкузен
|23
|43
|6
|Шальке
|23
|36
|7
|Вольфсбург
|23
|34
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Фрайбург
|23
|33
|10
|Унион Берлин
|23
|29
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
|12
|Аугсбург
|23
|27
|13
|Герта
|24
|27
|14
|Кельн
|22
|26
|15
|Майнц 05
|23
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|23
|16