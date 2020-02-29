"Бавария" на выезде уничтожила "Хоффенхайм"

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"Бавария" на выезде уничтожила "Хоффенхайм"

В 24-м туре немецкой Бундеслиги "Бавария" разгромила "Хоффенхайм".

"Бавария" лидирует в чемпионате, опережая "РБ Лейпциг" на 4 очка.

Отметим, что матч был прерван из-за фанатов мюнхенского клуба. Они вывесили баннер с оскорблениями в адрес владельца "Хоффенхайма".

"Хоффенхайм" - "Бавария" 0:6

Голы: Гнабри, 2 - 0:1, Киммих, 7 - 0:2, Зиркзее, 15 - 0:3, Коутиньо, 33 - 0:4, Коутиньо, 47 - 0:5, Горетцка, 62 - 0:6

"Хоффенхайм": Бауманн, Цубер (Крамарич, 46), Нордтвейт, Хюбнер, Гриллич, Баумгартнер, Бруун Ларсен (Лукас Рибейро, 30), Сков, Бебу, Самассеку (Акпогума, 73), Руди.

"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Боатенг (Толиссо, 46), Киммих, Гнабри, Дэвис (Люка Эрнандес, 63), Коутиньо, Алькантара, Зиркзее, Мюллер (Горетцка, 56).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 23 49
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 23 48
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 23 45
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 22 43
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 23 43
6 Шальке Шальке 23 36
7 Вольфсбург Вольфсбург 23 34
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 23 34
9 Фрайбург Фрайбург 23 33
10 Унион Берлин Унион Берлин 23 29
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 23 28
12 Аугсбург Аугсбург 23 27
13 Герта Герта 24 27
14 Кельн Кельн 22 26
15 Майнц 05 Майнц 05 23 22
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 24 21
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 23 17
18 Падерборн Падерборн 23 16
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