"Бавария" на выезде уверенно обыграла "Унион" в 26-м туре Бундеслиги

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"Бавария" на выезде уверенно обыграла "Унион" в 26-м туре Бундеслиги

"Бавария" обыграла "Унион" в первом матче после возобновления сезона чемпионата Германии.

Счет открыл в первом тайме Роберт Левандовски, реализовавший пенальти. Под конец матча победный мяч в ворота хозяев забил Павар.

"Унион" - "Бавария" - 0:1 (0:0)

Голы: Левандовски, 40 (с пенальти) - 0:1, Павар, 80 (0:2).

«Унион»: Гикевич, Суботич, Триммель, Хюбнер, Ленц, Шлоттербек, Андрих (Гентнер, 71), Премель (Кроос, 85), Уджа (Андерссон, 71), Ингвартсен (Мес, 81), Бюльтер (Рюерсон, 85).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Мюллер (Кюизанс, 89), Тиагу Алькантара, Гнабри (Перишич, 85), Горецка (Коман, 71), Дэйвис, Левандовски.

"Бавария" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги, "Унион" располагается на 12 позиции.

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