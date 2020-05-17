"Бавария" на выезде уверенно обыграла "Унион" в 26-м туре Бундеслиги
"Бавария" обыграла "Унион" в первом матче после возобновления сезона чемпионата Германии.
Счет открыл в первом тайме Роберт Левандовски, реализовавший пенальти. Под конец матча победный мяч в ворота хозяев забил Павар.
"Унион" - "Бавария" - 0:1 (0:0)
Голы: Левандовски, 40 (с пенальти) - 0:1, Павар, 80 (0:2).
«Унион»: Гикевич, Суботич, Триммель, Хюбнер, Ленц, Шлоттербек, Андрих (Гентнер, 71), Премель (Кроос, 85), Уджа (Андерссон, 71), Ингвартсен (Мес, 81), Бюльтер (Рюерсон, 85).
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Мюллер (Кюизанс, 89), Тиагу Алькантара, Гнабри (Перишич, 85), Горецка (Коман, 71), Дэйвис, Левандовски.
"Бавария" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги, "Унион" располагается на 12 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|26
|33
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|25
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|26
|17