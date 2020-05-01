"Бавария" нацелилась на 17-летнего шотландца

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"Бавария" нацелилась на 17-летнего шотландца

Левый защитник "Хартса" Аарон Хики стал трансферной целью "Баварии", утверждает Daily Record.

По сведениям издания, представители "ротен" давно следят за прогрессом 17-летнего футболиста.

Помимо мюнхенского клуба на шотландского таланта претендуют "Манчестер Сити" и "Селтик".

В составе "Хартса" Хики провёл 34 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 525 тысяч евро.

Не пропустите: "Бавария" отказалась выкупать защитника "Реала". | http://soccernews.ru
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