"Бавария" нацелилась на 17-летнего шотландца

Левый защитник "Хартса" Аарон Хики стал трансферной целью "Баварии", утверждает Daily Record.

По сведениям издания, представители "ротен" давно следят за прогрессом 17-летнего футболиста.

Помимо мюнхенского клуба на шотландского таланта претендуют "Манчестер Сити" и "Селтик".

В составе "Хартса" Хики провёл 34 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 525 тысяч евро.

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