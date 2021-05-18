"Бавария" нацелилась на бразильца из "Барселоны"

Фото: инстаграм Эмерсона/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Барселоны" Эмерсону Апаресидо, который в нынешнем сезоне выступает за севильский "Бетис" на правах аренды, сообщает Sky Germany.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" может продать игрока за 25 миллионов евро. Эмерсон также входит в сферу интересов ПСЖ.

В нынешнем сезоне 22-летний Эмерсон провел за "Бетис" 34 матча, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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