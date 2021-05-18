"Бавария" нацелилась на бразильца из "Барселоны"

Теги бавария мюнхенбарселонаэмерсон апаресидотрансферыбетис

"Бавария" нацелилась на бразильца из "Барселоны"

Фото: инстаграм Эмерсона/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Барселоны" Эмерсону Апаресидо, который в нынешнем сезоне выступает за севильский "Бетис" на правах аренды, сообщает Sky Germany.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" может продать игрока за 25 миллионов евро. Эмерсон также входит в сферу интересов ПСЖ.

В нынешнем сезоне 22-летний Эмерсон провел за "Бетис" 34 матча, забил два гола и отдал  четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Бавария" вступила в борьбу за Санчо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Артем Милевский летом сменит клуб

Артем Милевский летом сменит клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов