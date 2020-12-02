"Бавария" нацелилась на двух хавбеков гладбаской "Боруссии"

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"Бавария" нацелилась на двух хавбеков гладбаской "Боруссии"

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к полузащитникам менхенгладбахской "Боруссии" Флориану Нойхаусу и Денису Закарии, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в своем Twitter.

По сведениям источника, "Бавария" намерена приобрести обоих футболистов в летнее трансферное окно. Мюнхенцы уже контактировали с агентами Закарии. 

В нынешнем сезоне 23-летний Нойхаус провел 15 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. 24-летний Закария принял участие в четырех поединках, но не отметился результативными действиями.

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