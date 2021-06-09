"Бавария" нацелилась на форварда "Челси"
Фото: инстаграм Каллума Хадсона-Одои
Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к нападающему лондонского "Челси" Каллуму Хадсону-Одои, сообщает The Times.
По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Бавария" уже интересовалась форвардом два года назад, но тогда трансфер не состоялся.
В минувшем сезоне 20-летний Хадсон-Одои провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с английским клубом действует до лета 2024 года.
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