"Бавария" нацелилась на форварда "Ливерпуля"

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"Бавария" нацелилась на форварда "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино стал трансферной целью "Баварии", сообщает The Sun.

По сведениям издания, в мюнхенском клубе рассчитывают, что "красные" согласятся отпустить своего лидера в случае приобретения форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Ожидается, что возможное подписание 28-летнего бразильца обойдётся "Баварии" в 89 миллионов евро.

В текущем сезоне Фирмино сыграл за "Ливерпуль" 36 матчей, забил 10 голов и сделал 12 ассистов.

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