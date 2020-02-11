"Бавария" нацелилась на форварда "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино стал трансферной целью "Баварии", сообщает The Sun.

По сведениям издания, в мюнхенском клубе рассчитывают, что "красные" согласятся отпустить своего лидера в случае приобретения форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Ожидается, что возможное подписание 28-летнего бразильца обойдётся "Баварии" в 89 миллионов евро.

В текущем сезоне Фирмино сыграл за "Ливерпуль" 36 матчей, забил 10 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: Нойер в скором времени подпишет новый контракт с "Баварией". | http://soccernews.ru