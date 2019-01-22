"Бавария" нацелилась на форварда "Манчестер Сити" Рабби Матондо, сообщает The Sun.

По сведениям издания, мюнхенский клуб готов заплатить за 18-летнего валлийца 11,3 миллионов евро. Конкуренцию немецкому гранду намерены составить "Эвертон", "Саутгемптон" и менхенгладбахская "Боруссия".

Отметим, что Матондо пока не дебютировал за первую команду "Сити". Его контракт с "горожанами" истекает летом 2020 года и сейчас стороны ведут переговоры о его продлении.

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