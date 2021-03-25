"Бавария" нацелилась на форварда "Шальке"

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"Бавария" работает над приобретением нападающего "Шальке" Мэттью Хоппа, сообщает ESPN.

По сведениям издания, американец может перейти в мюнхенский клуб за 20 миллионов евро. "Ротен" видят в нём долгосрочную замену для Роберта Левандовски.

"Кобальтовые", скорее всего, согласятся продать 20-летнего футболиста, учитывая финансовые проблемы и вероятный вылет во вторую Бундеслигу по итогам сезона.

На форварда "Шальке" помимо "Баварии" претендуют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне Хопп забил 5 голов в 18 матчах.

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