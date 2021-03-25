"Бавария" нацелилась на форварда "Шальке"

Теги бавария мюнхеншалькемэттью хопптрансферы

"Бавария" нацелилась на форварда "Шальке"

Фото Imago images

"Бавария" работает над приобретением нападающего "Шальке" Мэттью Хоппа, сообщает ESPN.

По сведениям издания, американец может перейти в мюнхенский клуб за 20 миллионов евро. "Ротен" видят в нём долгосрочную замену для Роберта Левандовски.

"Кобальтовые", скорее всего, согласятся продать 20-летнего футболиста, учитывая финансовые проблемы и вероятный вылет во вторую Бундеслигу по итогам сезона.

На форварда "Шальке" помимо "Баварии" претендуют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне Хопп забил 5 голов в 18 матчах.

Не пропустите: "Бавария" хочет переманить Лукаса Васкеса из "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фонсека может сменить Семака в "Зените"

Фонсека может сменить Семака в "Зените"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов