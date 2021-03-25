"Бавария" нацелилась на форварда "Шальке"
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"Бавария" работает над приобретением нападающего "Шальке" Мэттью Хоппа, сообщает ESPN.
По сведениям издания, американец может перейти в мюнхенский клуб за 20 миллионов евро. "Ротен" видят в нём долгосрочную замену для Роберта Левандовски.
"Кобальтовые", скорее всего, согласятся продать 20-летнего футболиста, учитывая финансовые проблемы и вероятный вылет во вторую Бундеслигу по итогам сезона.
На форварда "Шальке" помимо "Баварии" претендуют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
В текущем сезоне Хопп забил 5 голов в 18 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20