"Бавария" нацелилась на французского таланта

Мюнхенская "Бавария" хочет купить нападающего "Лиона" Мелвина Бара, сообщает Sky Deutschland.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Бар уже согласился перейти в "Баварию", поэтому клубам осталось договориться между собой.

19-летний Бар является воспитанником "Лиона". За первую команду французского клуба он провел один матч.

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