"Бавария" нацелилась на голкипера "Шальке" Нюбеля

Теги бавария мюнхеншалькеалександр нюбель

"Бавария" нацелилась на голкипера "Шальке" Нюбеля

"Бавария" нацелилась на голкипера "Шальке" Александра Нюбеля, передает Sport Bild.

Трансфер, скорее всего, состоится летом 2020 года, когда контракт вратаря с немецким клубом истечет.

Отметим, что мюнхенцы планируют предложить своему основному вратарю Мануэлю Нойеру продлить контракт до 2023 года.

Напомним, Нойера "Бавария" купила также у "Шальке" в 2011 году.

В этом сезоне Нюбель провел 8 матчей за команду, 1 из которых сыграл всухую.

А еще: "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" поспорят за экс-тренера "РБ Лейпциг"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Хадсон-Одои - самый молодой игрок в основе "Челси" в ЛЧ с 2010 года

Хадсон-Одои - самый молодой игрок в основе "Челси" в ЛЧ с 2010 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 8 16
2 Вольфсбург Вольфсбург 8 16
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 8 15
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 8 15
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8 15
6 Фрайбург Фрайбург 8 14
7 Шальке Шальке 8 14
8 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 8 14
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 8 14
10 Герта Герта 8 11
11 Хоффенхайм Хоффенхайм 8 11
12 Вердер Бремен Вердер Бремен 8 9
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 8 7
14 Унион Берлин Унион Берлин 8 7
15 Кельн Кельн 8 7
16 Аугсбург Аугсбург 8 6
17 Майнц 05 Майнц 05 8 6
18 Падерборн Падерборн 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов