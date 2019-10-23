"Бавария" нацелилась на голкипера "Шальке" Нюбеля

"Бавария" нацелилась на голкипера "Шальке" Александра Нюбеля, передает Sport Bild.

Трансфер, скорее всего, состоится летом 2020 года, когда контракт вратаря с немецким клубом истечет.

Отметим, что мюнхенцы планируют предложить своему основному вратарю Мануэлю Нойеру продлить контракт до 2023 года.

Напомним, Нойера "Бавария" купила также у "Шальке" в 2011 году.

В этом сезоне Нюбель провел 8 матчей за команду, 1 из которых сыграл всухую.

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