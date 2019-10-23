"Бавария" нацелилась на голкипера "Шальке" Нюбеля
"Бавария" нацелилась на голкипера "Шальке" Александра Нюбеля, передает Sport Bild.
Трансфер, скорее всего, состоится летом 2020 года, когда контракт вратаря с немецким клубом истечет.
Отметим, что мюнхенцы планируют предложить своему основному вратарю Мануэлю Нойеру продлить контракт до 2023 года.
Напомним, Нойера "Бавария" купила также у "Шальке" в 2011 году.
В этом сезоне Нюбель провел 8 матчей за команду, 1 из которых сыграл всухую.
А еще: "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" поспорят за экс-тренера "РБ Лейпциг"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|16
|2
|Вольфсбург
|8
|16
|3
|Бавария Мюнхен
|8
|15
|4
|Боруссия Дортмунд
|8
|15
|5
|РБ Лейпциг
|8
|15
|6
|Фрайбург
|8
|14
|7
|Шальке
|8
|14
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|9
|Байер Леверкузен
|8
|14
|10
|Герта
|8
|11
|11
|Хоффенхайм
|8
|11
|12
|Вердер Бремен
|8
|9
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|8
|7
|14
|Унион Берлин
|8
|7
|15
|Кельн
|8
|7
|16
|Аугсбург
|8
|6
|17
|Майнц 05
|8
|6
|18
|Падерборн
|8
|1