"Бавария" нацелилась на голландского таланта

Фото твиттер Райана Гравенберча

Полузащитник "Аякса" Райан Гравенберч привлёк внимание мюнхенской "Баварии".

По информации De Telegraaf, немецкий клуб может купить 19-летнего футболиста за 25-30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к голландцу также проявляет "Реал".

В текущем сезоне Гравенберч сыграл за "Аякс" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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