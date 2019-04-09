"Бавария" нацелилась на Гюндогана

"Бавария" проявляет интерес к немецкому полузащитнику "Манчестер Сити" Илкаю Гюндогану, сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Гюндогана с манкунианцами действует до лета 2020 года и стороны пока не договорились о его продлении. Впрочем, наставник клуба Хосеп Гвардиола хочет сохранить игрока.

В нынешнем сезоне 28-летний Гюндоган провел за "Манчестер Сити" 41 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.

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