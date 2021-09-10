"Бавария" нацелилась на хавбека "Байера"

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"Бавария" нацелилась на хавбека "Байера"

Фото инстаграм Флориана Вирца

Атакующий полузащитник "Байера" Флориан Вирц стал трансферной целью "Баварии", сообщает Bild.

По сведениям издания, скауты мюнхенского клуба следят за прогрессом 18-летнего футболиста.

В частности, представители "ротен" присутствовали на дебютных матчах хавбека за сборную Германии, которые состоялись в сентябре.
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