"Бавария" нацелилась на хавбека "Эспаньола"

Полузащитник "Эспаньола" Марк Рока привлёк внимание "Баварии", сообщает испанская пресса.

Мюнхенский клуб переключил внимание на 22-летнего футболиста "попугаев" после неудачи в попытках заполучить хавбека "Атлетико" Родри, который отдал предпочтение "Манчестер Сити".

Прошлой осенью интерес к перспективному испанцу также проявлял мадридский "Реал".

В минувшем сезоне Рока сыграл за "Эспаньол" 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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