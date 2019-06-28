"Бавария" нацелилась на хавбека "Эспаньола"
Полузащитник "Эспаньола" Марк Рока привлёк внимание "Баварии", сообщает испанская пресса.
Мюнхенский клуб переключил внимание на 22-летнего футболиста "попугаев" после неудачи в попытках заполучить хавбека "Атлетико" Родри, который отдал предпочтение "Манчестер Сити".
Прошлой осенью интерес к перспективному испанцу также проявлял мадридский "Реал".
В минувшем сезоне Рока сыграл за "Эспаньол" 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19