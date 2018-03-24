"Бавария" нацелилась на хорватского вратаря

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"Бавария" нацелилась на хорватского вратаря

"Бавария" проявляет интерес к вратарю загребского "Динамо" Адриану Шемперу, сообщает Bild.

По сведениям издания, скауты мюнхенского клуба уже неоднократно следили за игрой 20-летнего стража ворот.

Отметим, что в текущем сезоне Шемпер на правах аренды выступает за загребский "Локомотив", сыграл 21 матч, в которых пропустил 31 гол. 

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