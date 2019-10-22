"Бавария" нацелилась на игрока "Барселоны"

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"Бавария" нацелилась на игрока "Барселоны"

"Бавария" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением француза в зимнее трансферное окно. В составе "Баварии" Умтити может заменить травмированного Никласа Зюле, который выбыл из строя на длительный срок из-за разрыва связок колена.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова расстаться с Умтити за 50 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне 25-летний Умтити провел за "Барселону" один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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