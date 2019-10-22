"Бавария" нацелилась на игрока "Барселоны"
"Бавария" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением француза в зимнее трансферное окно. В составе "Баварии" Умтити может заменить травмированного Никласа Зюле, который выбыл из строя на длительный срок из-за разрыва связок колена.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова расстаться с Умтити за 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Умтити провел за "Барселону" один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|16
|2
|Вольфсбург
|8
|16
|3
|Бавария Мюнхен
|8
|15
|4
|Боруссия Дортмунд
|8
|15
|5
|РБ Лейпциг
|8
|15
|6
|Фрайбург
|8
|14
|7
|Шальке
|8
|14
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|9
|Байер Леверкузен
|8
|14
|10
|Герта
|8
|11
|11
|Хоффенхайм
|8
|11
|12
|Вердер Бремен
|8
|9
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|8
|7
|14
|Унион Берлин
|8
|7
|15
|Кельн
|8
|7
|16
|Аугсбург
|8
|6
|17
|Майнц 05
|8
|6
|18
|Падерборн
|8
|1