"Бавария" нацелилась на капитана "Милана"

Капитан "Милана" Алессио Романьоли привлёк внимание "Баварии", сообщает Transfermarketweb.

По информации ресурса, мюнхенский клуб готов попытаться купить 24-летнего итальянца в летнее трансферное окно.

"Баварии" придётся выдержать конкуренцию со стороны "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентуса".

В текущем сезоне Романьоли сыграл за "Милан" 31 матч и забил 2 гола. Его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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