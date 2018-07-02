"Бавария" нацелилась на ключевого хавбека "Реала"

Мюнхенская "Бавария" нацелилась на ключевого полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича, информирует испанская пресса.

Сообщается, что немецкий гранд уже готовит предложение по 32-летнему хавбеку королевского клуба. В хорвате чемпионы Германии видят идеального кандидата на усиление своей середины поля.

В прошлом сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач в 43 матчах за "Реал".

Напомним, "Бавария" объявила о подписании контракта с 17-летним нападающим. | soccernews.ru