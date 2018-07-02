"Бавария" нацелилась на ключевого хавбека "Реала"

Теги бавария мюнхенреал мадридлука модрич

"Бавария" нацелилась на ключевого хавбека "Реала"Мюнхенская "Бавария" нацелилась на ключевого полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича, информирует испанская пресса.

Сообщается, что немецкий гранд уже готовит предложение по 32-летнему хавбеку королевского клуба. В хорвате чемпионы Германии видят идеального кандидата на усиление своей середины поля.

В прошлом сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач в 43 матчах за "Реал".

Напомним, "Бавария" объявила о подписании контракта с 17-летним нападающим. | soccernews.ru

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