"Бавария" нацелилась на лидера "Лилля" Пепе

"Бавария" заинтересована в приобретении нападающего "Лилля" Николя Пепе. Об этом информирует BeIN Sports.

По данным издания, немецкий клуб готов заплатить за 23-летнего игрока 80 миллионов евро, чтобы гарантировать переход футболиста.

Пепе играет за "Лилль" с 2017 года. В нынешнем сезоне он участововал в 32 матчах, отметившись 18 голами и 11 ассистами.

"Лилль" занимает 2 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 57 баллов. "Бавария" располагается на 1 месте в чемпионате Германии.

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