"Бавария" нацелилась на нападающего "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Calciomercato, в услугах футболиста заинтересована "Бавария". Отметим, что сам игрок хочет сменить клуб из-за маленького количества получаемого игрового времени.

В текущем сезоне Мартиаль провел 41 игру, отметился 11 голами и 10 ассистами.

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