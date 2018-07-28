"Бавария" нацелилась на очередного лидера дортмундской "Боруссии"

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундкристиан пулишич

"Бавария" нацелилась на очередного лидера дортмундской "Боруссии"Мюнхенская "Бавария" нацелилась на очередного лидера дортмундской "Боруссии" - вингера Кристиана Пулишича.

Так, согласно сведениям испанской прессы, чемпион Германии сделал 19-летнего игрока "шмелей" одной из главных своих трансферных целей на это лето. 

В прошлом сезоне Пулишич забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Бавария" планирует побороться за Мартиаля

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