Мюнхенская "Бавария" нацелилась на очередного лидера дортмундской "Боруссии" - вингера Кристиана Пулишича.

Так, согласно сведениям испанской прессы, чемпион Германии сделал 19-летнего игрока "шмелей" одной из главных своих трансферных целей на это лето.

В прошлом сезоне Пулишич забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Бавария" планирует побороться за Мартиаля.