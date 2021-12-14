"Бавария" нацелилась на одного из лидеров дортмундской "Боруссии"

Фото: инстаграм Джуда Беллингема/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к английскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему, сообщает Bild.

По сведениям источника, "Бавария" рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. "Боруссия" оценивает хавбека в 120 миллионов евро, но не хочет продавать его мюнхенцам. Также Беллингемом интересуются "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 18-летний Беллингем провел за "Боруссию" 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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