"Бавария" нацелилась на основного хавбека "Реала"

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"Бавария" нацелилась на основного хавбека "Реала"

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику мадридского "Реала" Федерико Вальверде, сообщает Marca.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "Реал" не планирует с ним расставаться.

В нынешнем сезоне 22-летний Вальверде провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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