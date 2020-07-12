"Бавария" нацелилась на скандального хавбека "Тоттенхэма"

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"Бавария" нацелилась на скандального хавбека "Тоттенхэма"

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к французскому полузащитнику лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Клубы вполне могут договориться, так как Ндомбеле находится в ссоре с главным тренером "шпор" Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне 23-летний Ндомбеле провел за "Тоттенхэм" 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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