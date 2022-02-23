"Бавария" нацелилась на таланта "Аякса"

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"Бавария" нацелилась на таланта "Аякса"

Фото: инстаграм Райана Гравенберча/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к полузащитнику амстердамского "Аякса" Райану Гравенберчу, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, немецкий клуб считает хавбека приоритетной целью в летнее трансферное окно. Также футболист входит в сферу интересов "Реала".

В нынешнем сезоне 18-летний Гравенберч провел за "Аякс" 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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