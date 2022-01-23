"Бавария" нацелилась на таланта из "Байера"

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"Бавария" нацелилась на таланта из "Байера"

Фото: инстаграм Флориана Вирца/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к полузащитнику леверкузенского "Байера" Флориану Вирцу, сообщает Bild.

По сведениям источника, представители баварцев уже ведут предварительные переговоры с семьей футболиста. Впрочем, приобрести игрока будет непросто, так как его контракт с "Байером" рассчитан до лета 2026 года. 

В нынешнем сезоне 18-летний Вирц провел за "Байер" 24 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач.

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