"Бавария" нацелилась на таланта из "Байера"

Фото: инстаграм Флориана Вирца/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к полузащитнику леверкузенского "Байера" Флориану Вирцу, сообщает Bild.

По сведениям источника, представители баварцев уже ведут предварительные переговоры с семьей футболиста. Впрочем, приобрести игрока будет непросто, так как его контракт с "Байером" рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне 18-летний Вирц провел за "Байер" 24 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач.

Не пропустите: "Бавария" намерена форсировать переход Закарии. | http://soccernews.ru