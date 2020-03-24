"Бавария" нацелилась на тер Штегена

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген стал трансферной целью "Баварии", сообщает Sport.es.

По информации источника, мюнхенский клуб видит в страже ворот "сине-гранатовых" идеальную замену для Мануэля Нойера.

Сам тер Штеген не может договориться с "Барсой" о продлении контракта, что может подтолкнуть его к уходу.

В текущем сезоне 27-летний голкипер провёл 34 матча за "блауграну" и пропустил 34 гола. Его соглашение с каталонцами истекает в 2022 году.

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