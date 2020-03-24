"Бавария" нацелилась на тер Штегена

Теги бавария мюнхенбарселонамарк-андре тер штегентрансферы

"Бавария" нацелилась на тер Штегена

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген стал трансферной целью "Баварии", сообщает Sport.es.

По информации источника, мюнхенский клуб видит в страже ворот "сине-гранатовых" идеальную замену для Мануэля Нойера.

Сам тер Штеген не может договориться с "Барсой" о продлении контракта, что может подтолкнуть его к уходу.

В текущем сезоне 27-летний голкипер провёл 34 матча за "блауграну" и пропустил 34 гола. Его соглашение с каталонцами истекает в 2022 году.

Не пропустите: "Бавария" намерена продлить контракт с Команом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" объявил о выздоровлении Хадсона-Одои от коронавируса

"Челси" объявил о выздоровлении Хадсона-Одои от коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов