"Бавария" нацелилась на тер Штегена
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген стал трансферной целью "Баварии", сообщает Sport.es.
По информации источника, мюнхенский клуб видит в страже ворот "сине-гранатовых" идеальную замену для Мануэля Нойера.
Сам тер Штеген не может договориться с "Барсой" о продлении контракта, что может подтолкнуть его к уходу.
В текущем сезоне 27-летний голкипер провёл 34 матча за "блауграну" и пропустил 34 гола. Его соглашение с каталонцами истекает в 2022 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16